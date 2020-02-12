الصحة تعيد فلاح الطائي لمنصب مدير عام صحة نينوى

2020/02/12 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، الاربعاء (12 شباط 2020)، بأن وزارة الصحة اعادت الدكتور فلاح الطائي لوظيفته، مديرا ...





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