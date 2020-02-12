اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد والناصرية

2020/02/12 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، يوم الاربعاء، عن وقوع اصابات بصفوف المحتجين والقوات الامنية خلال اشتباكات في بغداد والناصرية.

وقال المصدر لشفق نيوز ان القوات الامنية اطلقت الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، مبينا ان سبعة متظاهرين تعرضوا للاصابة وحالات اختناق.

وتابع المصدر ان اشتباكات حصلت بين القوات الامنية والمتظاهرين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اسفرت عن اصابة اكثر من 10 اشخاص من الطرفين بجروح.

وتجددت الصدامات، يوم الاربعاء، بين متظاهرين وقوات امنية تعمل على اعادة فتح الطرق المغلقة من قبل محتجين في المحافظة الجنوبية.

وقال مراسل شفق نيوز، إن صدامات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في محاولة من الاخيرة للسيطرة على الوضع واعادة فتح الطرق، بخاصة تقاطع البهو.

واضاف، ان القوات الامنية تستخدم الإطلاقات النارية لفض الاحتجاجات.

واعلنت قيادة عمليات بغداد صباح اليوم اعادة افتتاح ساحتي الوثبة والخلاني وشارع الرشيد أيضا، إلى جانب جسر السنك، بعد اغلاقها من قبل متظاهرين.

وحذرت من "الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية، لأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة".

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