وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق مختص لملاحقة قتلة الاعلامي نزار ذنون

2020/02/12 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء , تشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة (الإعلامي نزار ذنون) في بغداد

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