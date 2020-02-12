بنك المعلومات المركزي

2020/02/12 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضياء ابو معارج الدراجي هل فكر احد ممن حكم العراق بأنشاء بنك معلومات مركزي الكتروني للحفاظ على معلومات مواطنيه ويتعتبرها رصيده الامني والمعلوماتي للمحافظة عليها حالها حال امواله وارصدته في المصارف والبنوك المالية .هذا البنك ممكن ان يشمل السجل المدني والسجل الامني والاملاك العقارية والعجلات والسجل الصحي والسجل الوظيفي والتجاري ورصيده المالية وسجل التنقلات […]

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