سامسونغ تكشف عن مفاجأة ضخمة لمحبيها بعد 14 يوما

2020/02/12 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تجهز شركة “سامسونغ” مفاجأة ضخمة لمحبيها بعد 14 يوما، مشيرة إلى أن الهاتف لن يكون “قابل للطي”.ونشرت صحيفة “تايمز نيوز ناو” تقريرا حول نية “سامسونغ” إطلاق هاتفها الجديد “غلاكسي إم 31” في احتفالية ضخمة في الهند.وتقدم الشركة الكورية الجنوبية إمكانيات مذهلة في هاتفها الجديد، أبرزها البطارية الضخمة العملاقة، التي تصل […]

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