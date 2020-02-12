اسقاط النظام هو المطلب الأكثر واقعية وجذرية.. احمد سعداوي

2020/02/12 | 20:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: اسقاط النظام هو المطلب الأكثر واقعية وجذرية.لماذا؟! لان اسقاط النظام [السياسي] لا يعني اسقاط الدولة.فكل ما بذله النضال السلمي الثوري من تضحيات هو من أجل بناء الدولة أصلاً، هذه الدولة التي يرفض النظام السياسي بناءها، لأنه لن يستطيع العيش في هوائها النقي، وتعوّد على الهواء الفاسد لشريعة الغابة […]

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