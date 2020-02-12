“سيارة تسلا” ذاتية القيادة متهمة بقتل مهندس “أبل”

2020/02/12 | 20:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت تفاصيل جديدة عن حادث تحطم سيارة “تسلا” ذاتية القيادة وقع عام 2018، أن السائق، الذي كان يعمل مهندسا في شركة “أبل”، كان قد اشتكى إلى أفراد عائلته وأصدقائه من وجود خلل في نظام السيارة الآلي.وتم تفصيل الشكوى لمالك السيارة والتر هوانغ، في مجموعة من الوثائق كشف عنها، المجلس الوطني لسلامة […]

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