2020/02/12 | 20:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة البصرة تؤجل توزيع سندات الأراضي للوجبة الأولى الى 18 شباط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تؤجل توزيع سندات الأراضي للوجبة الأولى الى 18 شباط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تؤجل توزيع سندات الأراضي للوجبة الأولى الى 18 شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).