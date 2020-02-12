نزاهة كوردستان تتخذ قرارات بشأن ملفات الفساد وهدر المال العام

2020/02/12 | 20:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة النزاهة في برلمان كوردستان، يوم الاربعاء، اجتماعاً باشراف شيرين أمين رئيس اللجنة وبحضور أعضائها ومستشاريها.

وناقش الحضور عدداً من الكتب الرسمية الموجهة للجنة، بعد دراستها ومتابعتها واتخاذ اللازم حولها، من قبل الجهات المعنية واغلب الكتب كانت متعلقة بملفات الفساد وهدر المال العام.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية بهدف زيارة دائرة تحقيق نزاهة السليمانية، ومكتب نزاهة حلبجة ورانية، لجمع معلومات ومتابعة ملفات متعلقة بالفساد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

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