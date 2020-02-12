سالم لعريض - و يبقى شعار: - الإسلام هو الحلّ- أكبر أكذوبة هذا القرن

2020/02/12 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_لعريض أولد الدّين ثوريا مع المبشّرين به .و تحوّل رجعيا عند الأتباع ثمّ أصبح و ليومنا هذا أداة إستبداد و تبرير للتبعية و التخلّف و النّهب و تعطيل كلّ تقدّم أو تحرّر أو إنعتاق.بل أصبح يضفي على أسباب بؤسنا طابعا قدسيا و يعتبرها "ابتلاء" من اللهو على رأي بونابرت: الدّين هو ما يمنع الفقراء من قتل الأغنياء" هكذا أصبحت الأديان في يومنا هذا......

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