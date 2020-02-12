2020/02/12 | 20:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تعيد فتح جسر السنك ومقترباته..والمواطنون يشيدون (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تعيد فتح جسر السنك ومقترباته..والمواطنون يشيدون (فيديو)) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تعيد فتح جسر السنك ومقترباته..والمواطنون يشيدون (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).