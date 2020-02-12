اصابة 8 متظاهرين برصاص القوات الامنية في الناصرية

2020/02/12 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مراسل "كلكامش برس" في محافظة ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، بإصابة ثمانية متظاهرين برصاص القوات الامنية اثناء تفريقهم في مدينة الناصرية.وقال مراسلنا ان القوات الامنية حاولت تفريق المتظاهرين في جانب الشامية من مدينة الناصرية اسفر عن اصابة ثمانية متظاهرين برصاص القوات.يذكر ان مدينة الناصرية قد شهدت اليوم الاربعاء، حالة من الغليان الشعبي بعد اغتيال احد المحامين ومحاولات القوات الامنية في انهاء الاعتصام في تقاطع البهو وسط المدينة.

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