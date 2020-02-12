إعادة مسؤول محلي في نينوى إلى منصبه بعد تبرئته من حادث

2020/02/12 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الأربعاء عن إعادة فلاح الطائي إلى منصبه مديراً عاماً لصحة نينوى بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن "وزارة الصحة أعادت الدكتور فلاح الطائي لوظيفته مديرا عاما لصحة نينوى، بعد قرار المحكمة الإدارية بتبرئته من التهم المنسوبة إليه".

وكان مجلس محافظة نينوى قد أقال الطائي إثر إدانته بتهمة الإهمال على خلفية غرق عبارة في نهر دجلة ما أودى بحياة نحو 100 شخص.

وصوت مجلس المحافظة على انتخاب الطائي مديراً عاماً لصحة نينوى في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعد إقالة خلفه ليث حبابة الذي كان يشغل المنصب بالوكالة.

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