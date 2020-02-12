2020/02/12 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يدعو المعتصمين إلى توثيق الإنتهاكات لتقديمها للجنائية الدولية تصعيد إحتجاجي في بغداد والناصرية عقب إعتداءات جديدة على المتظاهرين بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) شهدت بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية موجة تصعيد عقب تكرار الاعتداءات وعمليات التصفية ضد المحتجين السلميين وسط قلق دولي من استمرار عمليات الخطف والاغتيالات دون محاسبة.وافاد شهود […]

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