2020/02/12 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: أحكام بحق متاجري المخدرات إنطلاق عملية واسعة لتعقّب خلايا داعش في محيط الأنبار بغداد- الزمان ديالى – سلام عبد الشمري اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انطلاق عملية ابطال العراق لتطهير الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية – الاردنية من داعش، مشيرة الى ان طائرات اف 16 وأنواع اخرى حلقت بارتفاعات منخفضة وفقًا […]

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