2020/02/12 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان) : المنطقة بحاجة لتعاون يحافظ على المصالح المشتركة إعفاء العراق من عقوبات إستيراد الطاقة سيعيد ترميم العلاقات مع واشنطن بغداد – الزمان اكد خبير نفطي ان إعفاء العراق من عقوبات استيراد الطاقة الايرانية يعيد ترميم العلاقات مع واشنطن بعد حادثة الضربة الجوية في محيط مطار بغداد ، مشيرا الى ان المنطقة بحاجة […]

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