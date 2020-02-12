ازمة اسطوانات الغاز تطال الى مخيمات النزوح باقليم كردستان وتكلل معاناتهم

2020/02/12 | 20:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم بعد ان شاهدت محافظات اقليم كردستان العراق نقص في الغاز تسبب ذلك بوجود ازمة لعدة ايام وبينما صرحت الجهات الحكومية بحل الازمة اطالت الازمة الى مخيمات النازحين، هذه المشكلة، زادت الطين بلة على ساكني المخيمات.معاناة النازحين تكللت بعد موجة ثلجية اجتازت البلاد وتسببت بصعوبات كبيرة في التنقل، وبينما كانوا …

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