مكتبة الامام الحسين ( ع) .. خزائن معرفة وتراث نفيس

2020/02/12 | 20:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفتة

تقع مكتبة الإمام الحسين (ع) داخل العتبة الحسينية المقدسة وهي من بين المكتبات الأولى في المحافظة التي تم تأسيسها العام 1970 وكانت تضم أعداداً قليلة من الكتب.

مدير اعلام العتبة علي شبر الحسيني قال لـ"الصباح"، ان "هذه المكتبة كان اسمها (خزانة الروضة الحسينية ) عندما تأسست العام 1970 بشكل بسيط ،سواء من ناحية البناء او المحتويات وبالتأكيد هي تتحدث عن الزمن الذي تم تأسيسه فيها".

واضاف " اعيد ترميمها العام 2004 بأمر من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي لتكون مكتبة عامرة ويتحول اسمها الى مكتبة الامام الحسين عليه السلام".

واشار الى ان "عدد الكتب في المكتبة في الوقت الراهن يزيد على 140 الف كتاب بمختلف المصادر والعناوين واللغات الأجنبية الأخرى التي تكون مفيدة للباحثين والطلبة والدارسين والقراء خاصة ان في المكتبة قسماً لإعارة الكتب والفهرسة والتزويد والاستنساخ، فضلاً عن وجود أكثر من خمسة آلاف كتاب متخصص بسيرة الامام الحسين عليه السلام، كما تضم أكثر من ألفين و196 اطروحة ورسالة جامعية مطبوعة داخل المكتبة واكثر 20 ألف من المكتبة الرقمية، و تضم ثمانية ملايين عنوان الكتروني ما بين كتاب ورسالة وبحث ومقالة الكترونية في المكتبة الرقمية".

وبحسب الحسيني يزور المكتبة ما بين 80 الى 90 مستفيداً يومياً، سواء من طلبة العلم او الاساتذة، فهي توفر الكثير من المراجع و روادها من كلا الجنسين حيث تتوفر اماكن وايام لكل فئة.

ولفت الى أن "المكتبة التي يشرف عليها قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة تعمل على اعادة كل ما هو قديم من مجلات ومطبوعات تخص كربلاء وكذلك البحث عن المخطوطات التي تخص علماء كربلاء لغرض تحقيقها والمحافظة عليها من الضياع".

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