كاظــم المقـــــدادي: المهنيـــــــــة أساس نجاح الإعلامي

2020/02/12 | 20:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / زينب صاحب

ضيف الملتقى الاذاعي والتلفزيوني بالتعاون مع الأمانة العامة الثقافية لاتحاد الكتاب والأدباء أمس الأول الدكتور كاظم المقدادي لالقاء محاضرة علمية بعنوان"أهم المعايير الموضوعية والأخلاقية الواجب توفرها في الاعلام".

تناول المقدادي خلال المحاضرة عدة محاور، اهمها أخلاقيات الاعلامي ومهنيته التي تجعل منه انساناً ناجحاً في تخصصه وذلك بابتعاده عن المؤسسات الممولة، وان يكون حراً ومستقلاً، ليستطيع إيصال صوت الحق.

كما طرح العديد من الأمثلة عن هذه الاخلاقيات ومنها حادثة الأميرة ديانا وكيف تعاملت صحيفة "الغارديان" بمهنية وامتنعت عن نشر الصور الخاصة بالحادثة، على الرغم من تحقيقها للسبق الصحفي لهم ،الا انهم راعوا مشاعر الاسرة المالكة وتحفظها على اسرار هذه الحادثة، وتطرق ايضاً لحادثة انتحار المصور كيفن كارتر بسبب التقاطه لصورته الشهيرة في جنوب السودان لنسر يراقب طفلاً يحتضر بسبب المجاعة حتى يأكله، وغيرها الكثير من الأمثلة"

الكاتب عبد الأمير المجر عضو المجلس المركزي في اتحاد الأدباء قال" استطاع المقدادي طرح المحاور بطريقة سلسة وبسيطة، لما له من خبرة واسعة وسنين طويلة في مجال الاعلام ، بعد أن انصبت المحاضرة على الموضوعية في وسائل الاعلام وكانت رسالتها واضحة".

رئيس الملتقى الاذاعي والتلفزيوني الدكتور صالح الصحن تحدث لـ"الصباح" قائلاً:"حرصنا في الملتقى على اعداد خطة لمدة ثلاثة أشهر نقدم خلالها محاضرة كل اسبوع تنصب وتركز على جوانب مهمة تحاكي الواقع المعاش والظروف التي يمر بها البلد وأن نبتعد فيها عن الاستضافات الشخصية والحديث عن النفس والذكريات".

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