2020/02/12 | 20:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالج اللواء 14 بالحشد الشعبي، الاربعاء، عددا من العبوات الناسفة من مخلفات داعش الارهابي في مدينة الموصل.وافاد اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، بان معلومات وردت من الاهالي في الموصل بوجود انفجار عبوات ناسفة في منطقة القبة، مبينا ان قوة من الفوج الرابع في اللواء هرعت للمكان للوقوف على الملابسات.واضاف ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعالج عبوات ناسفة في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعالج عبوات ناسفة في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعالج عبوات ناسفة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).