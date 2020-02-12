2020/02/12 | 20:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم القرآن الكريم في اللواء الاول بالحشد، الاربعاء، ختمة قرآنية على ارواح شهداء قادة النصر في معسكره بالبصرة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قسم القرآن الكريم في التوجيه العقائدي التابع للواء اقام ختمة قرآنية على ارواح القادة الشهداء بالتزامن مع مرور اربعين يوما على استشهادهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء الاول بالحشد يقيم ختمة قرآنية على ارواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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