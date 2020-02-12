2020/02/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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صالح العراقي يدعو لتظاهرة نسوية الجمعة دعما للعراق والعقيدة

يتبع ...........

بغداد اليوم _ متابعة

قال مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، أن 14 محافظاً ونائب محافظ عراقياً طالبوا بارزاني بأن يكون له دور فعال بحل مشاكل العراق وإعادة الاستقرار والأمل للبلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب مس

بغداد اليوم - متابعة

قالت وكالة فرنسية، الاربعاء (12 شباط 2020)، بان الولايات المتحدة مددت إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما والذي كان ينتهي اليوم وفق لقرار سابق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية

بغداد اليوم- بغداد

كشف بيار طاهر، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الأربعاء (12 شباط 2020)، حقيقة الانباء التي تحدثت عن تنازل قدمه الأخير، لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، عن المناصب التي تعتبر من حصة المكون الكردي

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