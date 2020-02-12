2020/02/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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تربية دهوك تعطل الدوام الرسمي يوم غد

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، الاربعاء (12 شباط 2020)، بأن وزارة الصحة اعادت الدكتور فلاح الطائي لوظيفته، مديرا عاما لصحة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الصحة اعادت الطائي لوظيفته مديرا عاما لصحة نينوى بعد قرار المحكمة الادار

بغداد اليوم _ البصرة

تظاهر العشرات من طلاب مدرسة متوسطة (اسباط الوراث اللبنين)، في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، ضد قرار تحويل مدرستهم الكرفانية إلى مول تجاري.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن طلاب متوسطة (اسباط الوراث اللبنين) في البصرة، تظ

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، غلق ثلاث صيدليات ’’وهمية’’، والقبض على شخص ينتحل صفة ’’طبيب اسنان’’، في عدد من مناطق بغداد.

فقد أعلنت الدائرة، في

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