قائد شرطة بابل يوضح ما حصل خلال تظاهرة اليوم أمام منزل المحافظ ويؤكد: استخدمنا القوة مضطرين !

2020/02/12 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

قال قائد شرطة محافظة بابل، اللواء علي كوة الزغيبي، اليوم الأربعاء، ان قواته اضطرت لاستخدام القوة لتفريق جموع المحتجين الذين تواجدوا امام منزل محافظ بابل.

وذكر كوة، في حديث امام مجموعة من الصحفيين، انه "تواجد العديد من المحتجين امام منزل محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، بتوجيه من قبل مجاميع أخرى".

وأضاف انه "ولحماية منزل المحافظ وعائلته وافراد عشيرته المتواجدين داخل المنزل ولحماية عناصرنا الأمنية والضباط في الحاجز الامني، اضطرت قواتنا لاستخدام القوة لتفريق المحتجين".

قبل ذلك، افاد مصدر امني من داخل محافظة بابل، بان عدداً من المحتجين تواجدوا امام منزل محافظ بابل لمطالبته بالاستقالة من منصبه، مشيرا الى ان المحتجين حاولوا نصب خيم الاعتصام امام المنزل، الا ان القوات الأمنية استخدمت القوة لتفريقهم ومنع الاعتصام امام المنطقة التي يقع فيها منزل المحافظ.

بغداد اليوم _ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، اليوم الاربعاء، عن مواقع نشاط عناصر تنظيم داعش على خريطة محافظة كركوك الأمنية.

وقال علي الحسين، في حديث لـ(بغداد اايوم)، إن "وجود تنظيم داعش الارهابي في خارطة كركوك

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاربعاء، بتشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة الاعلامي نزار ذنون.

وقال الناطق باسم الداخلية، في بيان، إن "وزير الداخلية وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة اجرام بغداد، لملاحقة

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، الاربعاء، بان قوات الجيش قصفت 6 تجمعات لتنظيم داعش شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)،ان " قوات الجيش قصفت بالهاونات 6 تجمعات داعشية في قريتي السادة وخليل الفرج على الحدود ب

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