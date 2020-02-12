2020/02/12 | 20:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم ( مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) صدق الله العلي العظيم تنعى هيئة الحشد الشعبي استشهاد البطل سلام جميل الفكيكي امر فوج المهمات الخاصة في قيادة عمليات الانبار لواء ١٣ الحشد الشعبي، والذي نال شرف الشهادة أثناء واجبه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد تنعى امر فوج المهمات الخاصة باللواء 13 الشهيد سلام الفكيكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد تنعى امر فوج المهمات الخاصة باللواء 13 الشهيد سلام الفكيكي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد تنعى امر فوج المهمات الخاصة باللواء 13 الشهيد سلام الفكيكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).