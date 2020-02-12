2020/02/12 | 20:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت قيادة عمليات قاطع الرافدين، الاربعاء، مجلسا تأبينيا موكب بمناسبة مرور أربعينية يوما على استشهاد قادة النصر.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان اللواء العاشر في عمليات قاطع الرافدين اقام مجلسا على ارواح الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقه، مشيرا الى ان اللواء نصب سرادق العزاء لاستقبال المشاركين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الرافدين للحشد تقيم مجلس عزاء بأربعينية قادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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