2020/02/12 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت بغداد فجر الأربعاء معدلات حرارة أكثر انخفاضا من المعدلات المسجلة في موسكو، في نفس التوقيت، بحسب تطبيق Weather المتخصص بالطقس.

وانخفضت درجات الحرارة في بغداد متأثرة بـ"منخفض جوي ذي تأثيرات قطبية عالية الفعالية"، بحسب راصدين جويين.

وقال الراصد الجوي كاظم سليمان لموقع "الحرة" إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي أدى إلى سقوط ثلوج في ظاهرة نادرة"، وتوقع سليمان انتهاء تأثيرات هذا المنخفض وعود الحرارة إلى طبيعتها المرتفعة نسبيا بدءا من نهار غد.

وسجلت بغداد -1 درجة مئوية، في الساعة الثالثة من فجر هذا اليوم، فيما كانت درجة الحرارة المسجلة في موسكو، بحسب تطبيق الطقس 1 مئوية بانخفاض درجتين عن بغداد.

وبين تطبيق Weather الشهير إن درجات الحرارة المسجلة في بغداد كانت أيضا أبرد من تلك المسجلة في أوتاوا عاصمة كندا وستوكهولم عاصمة السويد وبرلين عاصمة ألمانيا، ومدينة إسطنبول في تركيا.

درجات الحرارة المسجلة في بغداد وعدد من العواصم الأوربية والآسيوية بحسب تطبيق Weather

وسجلت محافظتا السليمانية ودهوك شمالي العراق درجات حرارة منخفضة وصلت إلى -8 درجة مئوية، و- 10 مئوية في المناطق الجبلية من المحافظتين.

وبدأ تأثير موجة البرد على البلاد مساء يوم الجمعة الماضية ووصلت إلى أقسى مراحلها يوم أمس بعد تساقط نادر للثلوج في العاصمة بغداد ومناطق البلاد الوسطى والغربية، بالإضافة إلى المناطق الشمالية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي العراقية بصور ومقاطع مرحة للاحتفال بنزول الثلج النادر.

وقام أحد الفنانين بتوثيق نزول الثلج على بغداد بفيديو مميز اشتهر كثيرا بين العراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بغداد أبرد من موسكو".. راصد جوي يكشف موعد انتهاء "الظاهرة النادرة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بغداد أبرد من موسكو".. راصد جوي يكشف موعد انتهاء "الظاهرة النادرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).