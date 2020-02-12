مصدر امني لـ” العهد نيوز” ابطال مفعول عدد من العبوات الناسفة في الانبار

2020/02/12 | 20:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، ان القوات الامنية ابطلت مفعول العديد من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة بحملة ابطال العراق الامنية .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز” ، ان ” القوات الامنية مسنودة بقوة من فرقة معالجة المتفجرات تمكنت من ابطال مفعول العديد من العبوات […]

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