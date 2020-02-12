2020/02/12 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبطولاتهم وتضحياتهم الجسام يحظى جرحى الحرب على داعش مكانة خاصة في المجتمع تميزهم عن اقرانهم لا سيما مع الاهمية التي خصتهم بها المرجعية الدينية.فخلال الحفل التأبيني الذي اقامته مديرية اعلام الحشد الشعبي بمناسة اربعينية القادة الشهداء، التقطت صورة معبرة للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف وهو ينحني لتقبيل يد الجريح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقطة معبرة تجمع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وجريح بالحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطة معبرة تجمع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وجريح بالحشد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطة معبرة تجمع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وجريح بالحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).