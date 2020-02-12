2020/02/12 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك اعلنت مديرية تربية دهوك، اليوم الاربعاء، تعطل الدوام الرسمي يوم غد.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بسبب تساقط الثلوج في المحافظة والتي من المتوقع ان تسقط هذه الليلة بكثافة وللانخفاض الشديد في درجات الحرارة وقطع الثلوج للعديد من الطرق، تقرر تعطيل الدوام في كافة مدارس محافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية دهوك تعطل الدوام الرسمي يوم غد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية دهوك تعطل الدوام الرسمي يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).