بعد إغلاقه لشهور... السلطات العراقية تعيد فتح جسر السنك

2020/02/12 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطات العراقية فتح أحد الجسور الرئيسية في بغداد، اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام أشهر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في إشارة على هدوء الاضطرابات...

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