حاكم الزاملي: قرار حل القبعات الزرق لا يعني إنهاء دور التيار الصدري في التظاهرات

2020/02/12 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التيار الصدري أن قرار حل أصحاب القبعات الزرق لا يعني إنهاء دور التيار في الاحتجاجات الشعبية.

وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، إن أنصار التيار الصدري مازالوا يتواجدون في ساحات التظاهر والاعتصام، رغم قرار زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بحل أصحاب القبعات الزرق، مشيرا الى أن أنصاره يقومون بواجبهم في التظاهر السلمي وعدم تحريف أهداف التظاهرات وعدم السماح للأحزاب والشخصيات الفاسدة، بركوب موجة التظاهرات واستغلال دماء الشهداء من أجل الحصول على المغانم.

وأضاف، ان التيار الصدري أعطى شهداء وجرحى خلال ثورة تشرين، ولازال لغاية الآن يقدم التضحيات من أجل إدامة زخم التظاهرات وقوتها وتنقيتها من بعض المندسين.

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