2020/02/12 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت هيئة الحشد الشعبي تحذيرا لمنتسبي الحشد، اليوم الاربعاء، من الصفحات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعلن عن سلف وقروض لمنتسبي الحشد.وذكر بيان للهيئة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “هنالك بعض الصفحات على مواقع التواصل الأجتماعي تنشر إعلانات حول السلف والقروض لمنتسبي الحشد الشعبي و يجب على الجميع من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي توجه تحذيرا لمنتسبيها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي توجه تحذيرا لمنتسبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).