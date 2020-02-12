اجواء دافئة وثلوج وأمطار غزيرة في بعض المناطق وموجة البرد تتركز بعموم المحافظات

2020/02/12 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتنبئ الجوي الاقدم، في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الأربعاء، اخر التوقعات بشأن تطورات حالة الطقس وما يصاحبه من موجة باردة في عموم المحافظات العراقية.وجاء في منشور للعطية، ان “الموجة الباردة اثرت صباح اليوم، وبقوة على عموم المدن بتسجيل درجات محسوسة ما بين الصفر وتحت الصفر المئوي، وقد توسعت لتسجل اقوى موجة برد […]

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