2020/02/12 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبهة الانقاذ والتنمية تؤكد دعمها لرئيس الوزراء المكلف بعدم ترشيح اسماء او المطالبة بحصص وزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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