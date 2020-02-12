بالخريطة .. شاهد البلدان المهددة بالغرق عام 2100

2020/02/12 | 21:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بحث علمي بالخريطة أن هناك عدة بلدان مهددة بالغرق منها العراق ومصر ليكونا أكثر المتضررين في العالم....

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