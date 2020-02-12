اخر توقعات الطقس في العراق.. ثلوج وأمطار غزيرة حتى الاحد بهذه المناطق تتبعها اجواء دافئة

2020/02/12 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نشر المتنبئ الجوي الاقدم، في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الأربعاء، اخر التوقعات بشأن تطورات حالة الطقس وما يصاحبه من موجة باردة في عموم المحافظات العراقية.وجاء في منشور للعطية، تابعته “العهد نيوز”، ان “الموجة الباردة اثرت صباح اليوم، وبقوة على عموم المدن بتسجيل درجات محسوسة ما بين الصفر وتحت الصفر المئوي، […]

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