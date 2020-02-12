الحشد الشعبي يفتتح جسر “الكوير” الرابط بين الموصل و كركوك وسط أوضاع أمنية مستقرة

2020/02/12 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى أكد امر لواء 30 الحشد الشعبي ابو جعفر الشبكي، اليوم الاربعاء، بان افتتاح جسر الكوير الرابط بين الموصل و كركوك عاد الحياة لتلك المناطق.وقال الشبكي في حديث لوكالة “العهد نيوز” بان “افتتاح جسر الكوير الاستراتيجي الذي يربط بين محافظتي نينوى وكركوك أعاد الحياة لمناطق جنوب الموصل”.واضاف ان “الطريق تم افتتاحه […]

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