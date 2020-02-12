واتساب تعلن تخطي عدد مستخدميها عتبة مليارين

2020/02/12 | 21:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خدمة ”واتساب“ للمراسلة الفورية المرمزة المملوكة لـ“فيسبوك“، يوم الأربعاء، أن عدد مستخدميها حول العالم تخطى مليارين، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات الخاصة بهذا العدد من المشتركين.وقالت المجموعة في رسالة على مدونتها الرسمية: ”يسرّنا إعلامكم بأن عدد مستخدمي واتساب في العالم تخطى مليارين“، مضيفة: ”نحن ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا […]

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