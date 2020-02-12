حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إكسون موبيل في الولايات

2020/02/12 | 21:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أندلع حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية بمدينة باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة، كورت مونتي، إن الحريق نشب داخل المنشأة مساء الثلاثاء عند الساعة 23:30 قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

ونفى مونتي أن يكون الحريق ناجما عن انفجار، مضيفا أنه "لم يكن هناك أي تأثير للحريق خارج المنشأة، وسوف نستمر في العمل على تأمين المنطقة".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الحريق لم تنجم عنه إصابات على الرغم من حجمه الكبير، حيث كان من الممكن رؤية ألسنة النيران وسحب الدخان من بعد أميال عدة.

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