في محاولة لتجيير

2020/02/12 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاربعاء، نساء التيار الصدري، في محاولة للرد على تظاهرة "مليونية نسوية" أو تجييرها لصالحه، سبق وأن دعت لها جهات عدة لخروج نساء العراق، بغض النظر عن انتماءاتهن الدينية والطائفية والقومية والسياسية.وربط المقرب من الصدر في منشور تابعته "كلكامش برس"، بين عيد الحب (فالنتاين) الذي يصادف يوم الجمعة المقبل الرابع عشر من شباط الجاري، وبين ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام) في اليوم نفسه.وكانت جهات عدة إلى خروج النساء العراقيات بتظاهرة مليونية، ليدعو المقرب من الصدر إلى خروج "النساء الصدريات" في تظاهرة في اليوم نفسه، في محاولة منه لمصادرة هذه الدعوة لصالح التيار الصدري.

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