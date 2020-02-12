مباحثات تركية أمريكية بشأن الأوضاع في العراق

2020/02/12 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، القضايا الأمنية والدفاع في كل من العراق وسوريا.وجاء لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مقره العام بالعاصمة البلجيكية بروكسل.وخلال اللقاء، أعرب أكار، عن ارتياحه لتصريحات المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة.وابدى الوزير التركي عن امله في تسوية الازمة العراقية الراهنة والوصول لحلول ناجعة.وأكد أكار على أهمية تقديم كل من الولايات المتحدة وحلف الناتو مساهمات ملموسة أكثر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بإدلب.

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