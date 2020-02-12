بالفيديو.. رصاص يستهدف متظاهري الناصرية و”فوج مكافحة الدوام” يغير اسمه

2020/02/12 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في محافظة ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، غداة محاولة اغتيال محامٍ وسط مدينة الناصرية.واحرق المتظاهرون الاطارات في عدة تقاطعات رئيسة وسط المدينة منها تقاطعي البهو والإدارة المحلية، وقطعوا جسر الزيتون، مهددين بتصعيد آخر حال استمرار تجاهل تحقيق المطالب، بعد ان اطلق مجهولون النار على المحامي علي معارج […]

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