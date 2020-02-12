وزارة الخارجية تعد خطة لافتتاح أقسام قنصلية أخرى في المحافظات: ستقلل الجهد والتكاليف على المواطنين

2020/02/12 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء, افتتاح قسمين قنصليين في محافظتي اربيل والسليمانية ،فيما كشفت عن إعداد خطة لافتتاح أقسام أخرى في باقي المحافظات العراقية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الصحّاف لوكالة الانباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم افتتح في محافظتي اربيل والسليمانية قسمين للتصديقات […]

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