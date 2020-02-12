الجمارک الإیرانية: حجم الصادرات الإیرانیة بلغ 4 أضعاف الاستيراد

2020/02/12 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المدیر العام للجمارک الإیرانية “سید مهدي میر أشرفي”، أن الضغوط القصوى الناجمة عن الحظر الجائر ضد ايران لم تخل بنشاطات البنى التحتية للبلاد؛ مشيرا في السياق الى ان إجمالي الصادرات بلغت 4 أضعاف حجم الاستيراد في البلاد.و صرّح میر أشرفي في حفل افتتاح مبنى مكتب الجمارک الجدید بمحافظة کلستان (شمالي […]

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