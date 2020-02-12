اسكتلندا: وحش غامض قذفه البحر بفعل عاصفة قوية

2020/02/12 | 21:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر مواطنون في اسكتلندا على هيكل عظمي لـ”وحش غامض”، قذفته مياه البحر بفعل العاصفة القوية “كيارا”، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليا.وأثار الهيكل العظمي للمخلوق الغريب، الذي عثر عليه الأحد على ساحل أبردينشاير، الفضول، بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة بمعرفة ماهيته.وفي حين اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت لفظته

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