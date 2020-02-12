اطلاق سراح متظاهرين اعتقلوا من امام منزل محافظ بابل

2020/02/12 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

أفاد ناشون في محافظة بابل، بإطلاق سراح متظاهرين اعتقلوا، اليوم الاربعاء، من أمام منزل المحافظ، حسن منديل السرياوي.

وأبلغ الناشطون، مراسل (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية اطلقت سراح المتظاهرين الذين اعتفلوا، صباح اليوم الاربعاء، خلال احتجاجهم أمام منزل محافظ بابل بالوكالة، حسن منديل السرياوي".

وكان قائد شرطة محافظة بابل، اللواء علي كوة الزغيبي، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قواته اضطرت لاستخدام القوة لتفريق جموع المحتجين الذين تواجدوا امام منزل محافظ بابل.

وذكر كوة، في حديث امام مجموعة من الصحفيين، انه "تواجد العديد من المحتجين امام منزل محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، بتوجيه من قبل مجاميع أخرى".

وأضاف انه "ولحماية منزل المحافظ وعائلته وافراد عشيرته المتواجدين داخل المنزل ولحماية عناصرنا الأمنية والضباط في الحاجز الامني، اضطرت قواتنا لاستخدام القوة لتفريق المحتجين".

قبل ذلك، افاد مصدر امني من داخل محافظة بابل، بان عدداً من المحتجين تواجدوا امام منزل محافظ بابل لمطالبته بالاستقالة من منصبه، مشيرا الى ان المحتجين حاولوا نصب خيم الاعتصام امام المنزل، الا ان القوات الأمنية استخدمت القوة لتفريقهم ومنع الاعتصام امام المنطقة التي يقع فيها منزل المحافظ.

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