أمين عام حلف الناتو: سنبقى في العراق طالما كان مرحباً بنا هناك

2020/02/12 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، بقاء قواته في العرا، طالما يوجد ت...





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