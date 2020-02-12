2020/02/12 | 21:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، هاشتاك “اخراجهم_وعد” في اربعينية قادة النصر.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى، انه” بالتزامن مع أربعينية شهداء قادة النصر تم إطلاق هاشتاك {اخراجهم_وعد}، وفاءً منا لدمائهم الزكية”.وكانت هيأة الحشد الشعبي دعت اليوم إلى المشاركة في وقفة احتجاجية بموقع جريمة اغتيال نائب رئيسها، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني السابق،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق هاشتاك “اخراجهم_وعد” في اربعينية قادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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