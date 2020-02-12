تحالف القوى: علاوي ليس خيار الشعب ونواب [يستنكفون] حضور الجلسات

2020/02/12 | 21:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رأى عضو تحالف القوى الوطنية، عبدالله الخربيط، بان تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء "ليس خيار الشعب العراقي".

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